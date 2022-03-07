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политика

12:07

Делегация РФ вылетела в Белоруссию на третий раунд переговоров с Киевом

политика

Фото: ТАСС/Максим Гучек/БелТА

Российская делегация РФ вылетела в Белоруссию на третий раунд переговоров с Украиной, сообщает РИА Новости со ссылкой на Sputnik Беларусь.

Ожидается, что он пройдет 7 марта. Делегация РФ будет в прежнем составе.

Первый раунд переговоров Москвы и Киева состоялся 28 февраля. По итогам встречи Мединский подчеркнул, что стороны выявили точки, по которым можно прогнозировать общие позиции.

Второй раз представители России и Украины встретились 3 марта в Беловежской пуще. Стороны договорились о возможном прекращении огня и гуманитарных коридорах для населения.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Политолог рассказал, могут ли договориться о долгосрочном прекращении огня РФ и Украина

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Сюжет: Ситуация в Донбассе

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