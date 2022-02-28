Фото: ТАСС/посольство РФ в Белоруссии
В Белоруссии завершились переговоры России и Украины, которые были организованы в районе пропускного пункта Александровка.
Российскую делегацию возглавлял помощник президента РФ Владимир Мединский.
В ее состав вошли замминистра обороны Александр Фомин, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий и посол России в Белоруссии Борис Грызлов (также возглавляет представительство России в ТКГ).
От Украины на переговорах присутствовали министр обороны Алексей Резников, советник главы офиса президента Михаил Подоляк, глава фракции правящей партии "Слуга народа" Давид Арахамия, первый заместитель главы украинской делегации в Контактной группе по урегулированию в Донбассе Андрей Костин, депутат Рустем Умеров и заместитель министра иностранных дел Николай Точицкий.
По завершении переговоров Мединский объявил, что переговорный процесс будет продолжен в дальнейшем. Следующая встреча состоится уже в ближайшие дни, вероятным местом ее проведения станет участок польско-белорусской границы.
Глава российской делегации подчеркнул, что за пять часов переговоров были выявлены точки, по которым можно прогнозировать общие позиции. Об этом же сообщил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
По словам Владимира Мединского, до проведения второго раунда переговоров делегации проведут консультации с руководителями своих стран.
21 февраля Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Владимиру Путину с просьбой признать независимость ДНР и ЛНР. До этого президент выслушал мнения глав российских министерств и ведомств по данному вопросу в рамках внеочередного заседания Совбеза РФ. Спустя несколько часов Путин заявил, что Россия признает ДНР и ЛНР в качестве независимых государств, и подписал соответствующие указы.
Позднее лидеры ДНР и ЛНР обратились к президенту РФ с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины. В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
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