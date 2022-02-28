Россия не начинала военные действия, она их завершает – Минобороны

16:40
Фото: Москва 24
Россия не начинала военные действия на Украине, Россия их завершает, заявил представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков на брифинге.
Он напомнил, что военные действия со стороны украинского режима и планомерное уничтожение жителей Донбасса шло восемь лет. В ходе этой войны погибли свыше 14 тысяч человек, среди них – сотни детей.
"Этому было необходимо положить конец. Надо было положить конец бесконечным угрозам со стороны киевского режима в адрес России. И Россия это сделает", – заявил он.
21 февраля Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Владимиру Путину с просьбой признать независимость ДНР и ЛНР. До этого президент выслушал мнения глав российских министерств и ведомств по данному вопросу в рамках внеочередного заседания Совбеза РФ. Спустя несколько часов Путин заявил, что Россия признает ДНР и ЛНР в качестве независимых государств, и подписал соответствующие указы.
Позднее лидеры ДНР и ЛНР обратились к президенту РФ с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины. В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
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