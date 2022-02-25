В Кремле оценили возможность введения Западом санкций против Путина

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал возможность введения Западом санкций лично против Владимира Путина, отметив, что в Кремле относятся к такому сценарию как к вероятности, однако предпочитают исходить из реальности. Об этом сообщает РИА Новости.
"К вероятностям мы относимся как к вероятностям, исходим из реальности", – заявил представитель Кремля, отвечая на вопрос о возможной реакции Москвы на подобного рода санкции.
Ранее Песков заявил, что Россия будет принимать ответные меры на санкции США и Евросоюза. По его словам, при выборе шагов РФ будет исходить исключительно из собственных интересов. Песков отметил, что будет действовать закон взаимности, а симметричность или асимметричность шагов Москвы будет зависеть от итогов анализа.
Лидеры ДНР и ЛНР обратились к президенту РФ с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины. В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
После этого ряд стран ввели санкции против РФ. В частности, премьер-министр Японии Кисида Фумио объявил об усилении санкций против России. Так, замораживаются капиталы и активы финансовых организаций, вводится запрет на экспорт списка товаров, которые могут быть использованы в военных целях. Кроме того, Япония запрещает выдачу виз частным лицам и организациям.
Премьер-министр Борис Джонсон заявил, что Великобритания накладывает санкции на работу "Аэрофлота". Из санкционного списка следует, что активы перевозчика в Британии подлежат заморозке.
Одновременно новые санкции США затронут Сбербанк, ВТБ, Совкомбанк, банк "Открытие" и Новикомбанк. Подразделение американского Минфина, которое отвечает за правоприменение в области санкций, предписало американским банкам к 26 марта закрыть корреспондентские счета Сбербанка и его "дочек".
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