Япония ввела санкции против России

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Премьер-министр Японии Кисида Фумио объявил об усилении санкций против России. Об этом пишет РИА Новости.

В дополнение к объявленным 23 февраля санкциям Япония усиливает их по некоторым направлениям. В частности, замораживаются капиталы и активы финансовых организаций, вводится запрет на экспорт списка товаров, которые могут быть использованы в военных целях.

Кроме того, Япония запрещает выдачу виз частным лицам и организациям.

"Хочу отметить, что сфера энергетики исключена из круга санкций в результате согласования позиций с США и другими странами", – отметил премьер-министр.

Ранее, 23 февраля, Фумио объявил заморозке активов официальных лиц из РФ. Дополнительно был запрещен выпуск новых российских облигаций в Японии. Также оказался введен запрет на экспорт из Донецкой и Луганской народных республик.

Австралия также вводит санкции против России. Восьмым россиянам будет запрещен въезд в страну и запрещены любые финансовые операции, связанные с австралийскими структурами и организациями. Ограничения затронут один государственный банк, а также финансовые организации, связанные с оборонной и военной промышленностью России.

В свою очередь, британские власти ввели персональные санкции против пяти россиян из-за спецоперации России на Украине. О введении санкций также заявили Швейцария и Канада.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.