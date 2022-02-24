РФ остается частью мировой экономики и не собирается наносить ущерб этой системе – Путин

Фото: kremlin.ru
Россия остается частью мировой экономики и не планирует наносить ущерб этой системе. Об этом заявил Владимир Путин в ходе встречи с представителями российских деловых кругов.
"Россия остается частью мировой экономики, в этой связи настолько, насколько она остается этой частью, мы не собираемся наносить ущерб системе, в которой мы сами чувствуем себя частью", – отметил российский лидер.
Президент РФ также подчеркнул, что Россия не собирается наносить ущерб и системе мирового хозяйства, в которой она сама находится.
Кроме того, Путин призвал бизнес отнестись с пониманием к сегодняшней ситуации и вместе с правительством выполнять работу над поддержкой экономики.
"Хотел бы обратиться и к вам с призывом отнестись с пониманием к тому, что происходит, и солидарно работать с правительством в поисках тех инструментов, которые поддерживали бы производство, экономику, рабочие места, но исходили из тех реалий, которые складываются", – заявил президент России.
Он заверил бизнес, что предпринимателям, которые работают в РФ, будет дана большая свобода.
"Со стороны правительства, власти в самом широком смысле слова, конечно, задачу вижу в том, чтобы обеспечить вам условия хорошие, обеспечить больше свободы", – заключил Путин.
До этого стало известно, что российское правительство разработало меры по защите финансовых рынков и крупнейших компаний РФ от санкций и других угроз.
Ранее лидеры ДНР и ЛНР обратились к президенту РФ с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
Позднее российские военные подавили средства противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины. Военные погранслужбы Украины при проведении операции не оказывали сопротивления подразделениям РФ.
В Минобороны при этом подчеркнули, что гражданскому населению Украины ничего не угрожает: российские военные не наносят ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по стране.
Политолог прокомментировал специальную военную операцию по защите ЛНР и ДНР
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