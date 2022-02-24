В Минобороны РФ сообщили о подавлении средств противовоздушной обороны ВСУ

Фото: министерство обороны РФ

Средства противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины подавлены, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства обороны России.

"Военная инфраструктура авиационных баз Вооруженных сил Украины выведена из строя", – говорится в сообщении.

В Минобороны РФ добавили, что военные погранслужбы Украины не оказывают сопротивления российским подразделениям.

Ранее Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. Он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

Президент РФ призвал солдат Вооруженных сил Украины сложить оружие и идти домой. По его словам, все военнослужащие украинской армии, которые выполнят это требование, смогут беспрепятственно покинуть зону боевых действий и вернуться к своим семьям.

