В Минобороны РФ сообщили о подавлении средств противовоздушной обороны ВСУ

09:13
Фото: министерство обороны РФ
Средства противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины подавлены, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства обороны России.
"Военная инфраструктура авиационных баз Вооруженных сил Украины выведена из строя", – говорится в сообщении.
В Минобороны РФ добавили, что военные погранслужбы Украины не оказывают сопротивления российским подразделениям.
Ранее Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. Он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
Президент РФ призвал солдат Вооруженных сил Украины сложить оружие и идти домой. По его словам, все военнослужащие украинской армии, которые выполнят это требование, смогут беспрепятственно покинуть зону боевых действий и вернуться к своим семьям.
Гражданскому населению Украины ничего не угрожает – Минобороны РФ
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