Постпред РФ при ООН призвал не называть события на Украине войной

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Постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций Василий Небензя попросил не называть текущие события на Украине войной. Об этом пишет ТАСС.

Небензя подчеркнул, что происходящее является специальной военной операцией. Так он ответил на реплику постпреда Украины.

Ранее Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. Он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

Глава государства объяснил, что страны НАТО давно перешли красную черту. Он отметил, что Россия 30 лет пыталась договориться с Альянсом о нерасширении на Восток. При этом страна сталкивалась с обманом, попытками давления и шантажа.

Кроме того, Путин призвал солдат вооруженных сил Украины сложить оружие и идти домой. Российский лидер добавил, что ответственность за возможное кровопролитие окажется на совести правящего режима Украины.

Путин добавил, что нападение на Россию приведет к разгрому любого потенциального агрессора.

