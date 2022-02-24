Путин заявил, что члены НАТО перешли красную черту

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Владимир Путин заявил, что страны НАТО перешли красную черту. Об этом глава государства сообщил в ходе видеобращения к россиянам.

Президент отметил, что Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о нерасширении на восток. При этом страна сталкивалась с обманом, попытками давления и шантажа.

Российский лидер подчеркнул, что обстоятельства требуют от России решительных действий.

"Судьба России – в надежных руках ее народа", – подчеркнул Путин.

Глава государства добавил, что Россия добьется своих целей, а также гарантирует свою безопасность.

Ранее Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. Президент России подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

До этого президент в ходе обращения к россиянам заявил, что вступление Украины в Североатлантический альянс – прямая угроза безопасности России. Президент также отмечал, что у страны есть все основания полагать, что вступление Украины в НАТО и развертывание вооружений Альянса в этой стране – предрешенный вопрос.