Фото: МАХ/"Дептранс. Оперативно"

Водитель автомобиля Lixiang, который спровоцировал ДТП на Комсомольском проспекте в Москве, двигался на красный свет светофора с высокой скоростью. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Указанные нарушения ПДД спровоцировали столкновение и последующее возгорание. Такое поведение на дороге в департаменте назвали недопустимым и опасным для жизни окружающих.

"За описанное ДТП водитель будет нести административную ответственность, причем по нескольким статьям КоАП РФ одновременно", – добавили в ведомстве.

Авария с участием четырех машин произошла на Комсомольском проспекте около дома 48 днем 27 ноября. Как писали СМИ, столкнулись автомобили Geely, Changan, BMW и Lixiang. Последнее транспортное средство загорелось. В настоящее время огонь потушен.

Пострадали пять человек. Уточнялось, что одним из пострадавших оказался чемпион Москвы по теннису Михаил Евтимьев.