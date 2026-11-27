27 ноября, 16:25Происшествия
Спровоцировавший ДТП на Комсомольском проспекте водитель проехал на красный свет
Фото: МАХ/"Дептранс. Оперативно"
Водитель автомобиля Lixiang, который спровоцировал ДТП на Комсомольском проспекте в Москве, двигался на красный свет светофора с высокой скоростью. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.
Указанные нарушения ПДД спровоцировали столкновение и последующее возгорание. Такое поведение на дороге в департаменте назвали недопустимым и опасным для жизни окружающих.
"За описанное ДТП водитель будет нести административную ответственность, причем по нескольким статьям КоАП РФ одновременно", – добавили в ведомстве.
Авария с участием четырех машин произошла на Комсомольском проспекте около дома 48 днем 27 ноября. Как писали СМИ, столкнулись автомобили Geely, Changan, BMW и Lixiang. Последнее транспортное средство загорелось. В настоящее время огонь потушен.
Пострадали пять человек. Уточнялось, что одним из пострадавших оказался чемпион Москвы по теннису Михаил Евтимьев.
Два автомобиля столкнулись на юго-востоке Москвы