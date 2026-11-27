Фото: пресс-служба Парка Горького

Парк Горького обновил экскурсионную программу и маршруты по "Партеру", "Музеону", Воробьевым горам и Нескучному саду. Прогулки стали длиннее, информативнее и интерактивнее, сообщила пресс-служба парка.

Пешеходные экскурсии

Территория современного Парка Горького имеет богатую историю. Когда-то здесь жили финно-угорские племена, а окрестности затапливала Москва-река. Позже на этом месте появились склады, пристани, судостроительный завод и Голицынская больница. В 1928 году на месте городской свалки открылся парк, который сегодня объединяет четыре территории.

Маршрут "Воробьевы горы: природа, история и смотровая площадка" проходит по самой зеленой части парка. Экскурсанты познакомятся с историей района – от Дьяковской археологической культуры до наших дней. Прогулка рассчитана примерно на 10 тысяч шагов. По пути можно увидеть эскалаторную галерею и Рублевский водопровод, а со смотровой площадки – полюбоваться высоткой МГУ и панорамой города.

Экскурсия "Дворянское наследие Нескучного сада" посвящена местным усадьбам и их прежним владельцам. Участникам расскажут о семьях Трубецких, Орловых и Голицыных, а также об императоре Николае I. Кроме того, они узнают, где впервые поцеловался Александр Пушкин и в каком месте снимают программу "Что? Где? Когда?".

Во время прогулки "Музеон" внутри и вокруг" можно проследить, как менялась эта часть Москвы. Экскурсия охватывает разные исторические периоды: от появления первых укреплений, защищавших город от набегов крымских татар, до строительства павильонов Всесоюзной сельскохозяйственной выставки и здания Центрального дома художника. Завершает маршрут знакомство с современным парком искусств под открытым небом.

Маршрут "История и архитектура Парка Горького" начинается у Арки Главного входа и проходит через Пушкинскую набережную к Голицынским прудам и Андреевскому мосту. Участники узнают, как создавался первый в стране парк культуры и отдыха, кто работал над его архитектурой и какую роль в его истории сыграл первый директор Бетти Глан.

Экскурсии на электробусе

Маршрут "Два разных парка" объединяет "Партер" и Нескучный сад. Первая территория представляет собой образцовый советский парк с новыми форматами досуга и благоустройства, вторая – тихий лес с павильонами бывших дворянских усадеб.

Во время поездки экскурсанты узнают о Бетти Глан, под руководством которой создавался парк, и увидят ключевые символы той эпохи. Также им расскажут о прежних владельцах земель Нескучного сада – аристократах, промышленниках и императоре Николае I.

Еще один маршрут на электробусе называется "Великолепная пятерка". Он посвящен пяти мостам, соединяющим берега Москвы-реки и разные части парка. Участникам расскажут об истории сооружений, людях, принимавших участие в их создании, и о том, почему некоторые мосты впоследствии перенесли на другие места.

Ранее москвичей старшего возраста пригласили на автобусные экскурсии по новогодней столице в рамках программы "Московское долголетие". Участникам предложат обзорные поездки по праздничному городу, визиты в музеи и мастерские елочной игрушки продолжительностью от 3 до 7 часов.