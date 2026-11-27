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Сотрудники московских стационаров представили собственные цифровые инициативы на конкурсе "Проектная активация. Цифровые решения", итоги которого подвели в столице. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По словам заммэра, главная цель цифровых инициатив – сделать работу профильных специалистов эффективнее, а медицинскую помощь качественнее.

"Особенно важно, что к созданию цифровых решений подключились сами сотрудники больниц: именно их практический опыт помогает понять, какие процессы нуждаются в улучшении", – сказала Ракова.

Финал конкурса прошел в павильоне "Космос" на ВДНХ, где 18 команд представили проекты для решения конкретных задач медицинских учреждений.

Гран-при получила команда городской клинической больницы имени А. К. Ерамишанцева. Она создала цифровую экосистему гемодиализа – единый электронный реестр пациентов, чат-бот и аналитическую панель для отслеживания рисков ухудшения состояния. Это позволяет врачам заранее выявлять тревожные изменения у пациентов на диализе и своевременно корректировать лечение.

Еще шесть команд стали победителями в двух номинациях. В категории "Цифровые решения: аналитическая находка" отметили специалистов больницы № 52, создавших онлайн-табло для отслеживания хода операций и анализа их динамики. Команда Первой градской больницы имени Н. И. Пирогова представила аналитическую панель "Лекарственная безопасность", а сотрудники детской городской клинической больницы святого Владимира – инструмент для оценки обоснованности и клинической результативности КТ-исследований в приемном отделении.

В номинации "Цифровые решения: инфопанель" победили специалисты детской больницы имени З. А. Башляевой, разработавшие цифровой инструмент для отделения реанимации и интенсивной терапии новорожденных, сотрудники больницы имени И. В. Давыдовского, создавшие централизованный информационный комплекс, и команда детской больницы № 9 имени Г. Н. Сперанского, представившая систему анализа врачебных решений при назначении антимикробной терапии детям.

В дополнительных номинациях победили коллективы больницы имени В. П. Демихова ("Творческая команда"), детской больницы имени Сперанского ("Инновация") и больницы имени С. П. Боткина ("Проектный опыт"). Кроме того, 20 специалистов получили персональные награды в номинациях "Эрудит" и "Мастер анализа".

Среди других разработок – инструменты для прогнозирования потребности больниц в медицинском персонале, планирования госпитализаций с учетом загруженности стационаров и оценки финансовой эффективности подразделений. Эти решения дают руководителям больниц данные о работе подразделений и помогают распределять ресурсы.

Все 18 проектов финалистов уже внедрены в больницах, где их разработали, а наиболее успешные решения планируется масштабировать на другие стационары. В перспективе внедрение разработок поможет медицинским учреждениям совершенствовать управленческие процессы и использовать единые подходы к анализу данных.

Ранее сообщалось, что за шесть месяцев текущего года резиденты особой экономической зоны "Технополис "Москва", которые выпускают инновационные лекарства, произвели продукции на 26,2 миллиарда рублей. Речь идет о препаратах для терапии онкологических, кардиологических, эндокринных, аутоиммунных и других заболеваний. Объем выпуска за первое полугодие на 33% превысил показатель за аналогичный период прошлого года.

