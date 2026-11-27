Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Экспозиция "Петр Кончаловский. Искусство жизни" начала работать в Московском музее современного искусства (ММОМА) на Петровке. Она приурочена к 150-летию со дня рождения художника, сообщает портал мэра и правительства столицы.

В залах представлено более 100 произведений живописи и графики – от авангарда до работ советского периода. Среди них есть как широко известные полотна, так и картины, которые выставляют редко.

Выставка занимает две анфилады второго этажа. Оформление городской части отсылает к московской мастерской Кончаловского, дачной – к его загородному дому в Буграх. Работы, связанные с этими местами, помогают проследить основные этапы творчества художника и темы, к которым он обращался на протяжении всей жизни. Экспозиция будет открыта до 28 марта 2027 года.

Мастерская № 40 на Большой Садовой улице, где работал Кончаловский, стала прообразом "городской" анфилады в Музее Михаила Булгакова. Она находится в доходном доме Ильи Пигита. В разделе показаны работы периода "Бубнового валета", включая "Автопортрет" 1910 года. Также представлены картины, задуманные во время поездок по Италии и России, в том числе "Новгородцы". Кончаловский работал в мастерской с 1917 по 1956 год. Помещение сохранило исторический облик и входит в состав музея.

В экспозицию ММОМА вошла и трехметровая работа Кончаловского "На палубе тральщика" – ради показа в музее холст специально прошел реставрацию. На картине крупным планом написаны мурманские рыбаки, погруженные в работу. Широкой публике полотно знакомо с 1939 года: тогда художник выставил его в рамках "Индустрии социализма".

Значительную часть экспозиции составят портреты. Большинство из них создано в московской мастерской художника. С полотен смотрят люди из его близкого окружения – жена и дети, родные и приятели, натурщики и ученики, известные деятели культуры и творческие собеседники автора.

Дополнить впечатление о мастерской помогут подлинные вещи Кончаловского, перевезенные в музей: краскотерочная машина, рабочий верстак, столик с керамической столешницей, стремянка, книжный шкаф, мольберт и этюдник. По этим предметам можно представить, как было обустроено пространство, в котором он работал.

Раздел "Дачная" анфилада, в свою очередь, посвящен годам, которые художник провел в Буграх – загородной усадьбе на территории современного Обнинска. Там живописец обосновался в 1932 году. Деревянный особняк, где жил и работал Кончаловский, не имел водопровода и электричества, а вокруг дома рос старый сад. Специально для занятий живописью построили отдельную мастерскую. Оба здания сохранились до наших дней.

В "Дачной" анфиладе представлены работы 1930–1950-х годов. Среди них – натюрморты с охотничьей добычей и плодами сада и огорода, пейзажи, а также цветочные композиции, включая знаменитый цикл, посвященный сирени. Отдельное место также отведено жанровым портретам. В частности, в разделе представлены "Пушкин, сочиняющий стихи" и "А. Н. Толстой у меня в гостях".

Режиссер Никита Михалков, который является внуком художника, назвал большой радостью и честью для семьи организацию этой выставки. Семейную жизнь Кончаловского на выставке раскрывают интерьерные сцены с внуками. Среди них особое место занимает изображение Катеньки – старшей внучки художника.

"Для нас – внуков – Кончаловский был непререкаемым авторитетом и очень любимым человеком", – рассказал Михалков.

По его словам, творчество художника последовательно отражает разные этапы его биографии. На молодого Кончаловского повлияла родственная связь с тестем Василием Суриковым, но он выбрал собственный путь, связанный с поисками и открытиями.

Михалков напомнил, что внуки хотели что-нибудь сделать для деда. Иногда это доходило до драки с двоюродным братом Лаврентием Кончаловским: спор шел о том, кто будет мыть кисти Дадочки – так внуки называли художника – в кринке с теплой водой, на дне которой лежал кусок хозяйственного мыла.

По словам режиссера, дед был добрым, веселым и полным жизни и это ярко отразилось в его работах. Михалков выразил надежду, что любители живописи, пришедшие на выставку, почувствуют это.

Экспонаты для выставки в ММОМА собрали 18 музеев страны. В числе участников – Государственная Третьяковская галерея и Государственный Русский музей. К формированию экспозиции также подключились частные коллекционеры и члены семьи художника. Предметы из мастерской поступили из собраний ММОМА и Музея М. А. Булгакова.

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