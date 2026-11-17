Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

В павильоне № 17 "Лесная промышленность" на ВДНХ в начале ноября начала работу выставка "Мир динозавров". Она вошла в "Биокластер" – проект Государственного биологического музея имени К. А. Тимирязева, сообщил портал мэра и правительства столицы.

Маршрут ведет из юрского периода, каким он был на месте нынешней Москвы, к меловому периоду Чукотки: за семь этапов посетители проходят путь длиной 150 миллионов лет. Путешествие занимает 45 минут и стартует в зале "Инициация", а сопровождает гостей маскот "Биокластера" по имени Лука. Дальше "экспедиция" движется через большой мультимедийный туннель с экранами.

Экспозиция опирается на современные открытия палеонтологов: в ее основе – свыше 400 научных публикаций из разных стран. Модели ящеров изготовил китайский центр по научной реконструкции совместно с Государственным биологическим музеем имени К. А. Тимирязева. Это первые в мире полноразмерные реконструкции динозавров, которые миллионы лет назад обитали на территории России.

Первый зал посвящен Среднерусскому морю, покрывавшему в древности Москву и ее окрестности. В соленой воде жили морские рептилии – ихтиозавры и плезиозавры. Окаменелости одного из плезиозавров обнаружили на Воробьевых горах, а реконструкцию его четырехметрового скелета сделали специально для выставки. Здесь же можно потрогать скелет детеныша ихтиозавра, найденный возле Мнёвников – сегодня это район Хорошёво-Мнёвники. Зал дополняют подлинные ископаемые из коллекции музея.

Далее посетители попадают в зал "Остров". В конце прошлого века в карьере Пески недалеко от подмосковного Воскресенска нашли останки динозавра длиной около девяти метров. Больше 20 лет их принимали за остатки морской рептилии, пока не выяснилось, что животное – дальний родственник диплодока. В "Биокластере" показывают первую в мире его полноразмерную научную реконструкцию, а рядом – тактильные модели его хвостовых позвонков в натуральную величину и позвонок диплодока для сравнения.

В зале "Воздух" суша оказывается на потолке, а небо – на полу, создавая ощущение парения над землей. Самые смелые могут "полетать" с беззубыми волгодрако – птерозаврами из Поволжья. Эти летающие ящеры жили на территории современной Саратовской области примерно 70 миллионов лет назад.

Завершается маршрут в мезозойском лесу с воссозданными биомами Кемеровской области, Красноярского края, Забайкалья и Чукотки. Атмосферу помогают передать специальные ароматы. Среди высоких деревьев стоит килеск – древнейший из известных науке тираннозавроидов и двоюродный прапрадед тираннозавра рекса.

Напротив него – ландшафт Кузбасса, крупнейшего в стране местонахождения динозавров, где скелеты дошли до наших дней в первозданном виде. А в Якутии стегозавры жили даже в начале мелового периода, когда в большинстве других регионов они уже вымерли. В центре зала представлен кулиндадромей из Забайкалья – первый известный науке птицетазовый динозавр с перьями, к предкам птиц он не относится.

На площадке работает лаборатория: на занятиях выходного дня посетители могут присоединиться к изучению палеонтологии и геологии. Входные билеты удобно оформить с помощью "Мосбилета".

Кроме того, в "Биокластере" появилась новая экспозиция "Флоратопия". Выставка разместилась в павильоне № 29 "Цветоводство и озеленение" на ВДНХ. Посетители смогут узнать о разных растениях, их роли в мире и использовании в повседневности, экологии и экономике. Разделы выставки оформлены в виде городских районов с домами и улицами.