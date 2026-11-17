Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

РЖД запустят цифровой профиль питомца, который упростит покупку билетов на поезда для животных. Об этом РИА Новости заявил заместитель гендиректора компании Иван Колесников.

"Он (цифровой профиль питомца. – Прим. ред.) позволит один раз сохранить информацию о животном и использовать ее при последующих покупках билетов", – сказал Колесников.

Сервис планируют запустить до конца года. В личном кабинете пассажира появится раздел "Мои питомцы". Там можно будет создать электронную карточку животного с кличкой, видом, породой, окрасом и особыми приметами. Пассажир сможет завести профили нескольких питомцев и при оформлении билета выбирать нужного из списка, данные не придется вводить заново.

В компании отметили, что цифровые сервисы должны экономить время пассажиров и делать подготовку к поездке удобнее.

При этом РЖД не будут менять правила перевозки питомцев в поездах дальнего следования с 1 февраля следующего года. В компании уточнили, что по действующим правилам мелких домашних животных перевозят в переносках, ящиках, корзинах, клетках или контейнерах, которые размещают на местах, предназначенных для ручной клади.