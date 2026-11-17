Фото: maritime.bg

Газовоз GAS HUSKY затонул в исключительной экономической зоне Болгарии в Черном море. Об этом сообщил специализированный портал Maritime.bg.

Судно исчезло с радаров в ночь на 17 ноября. В 08:02 (в 09:02 по московскому времени) поступил сигнал аварийного буя. Позже, в 10:25 (11:25 по московскому времени), на разведку вылетел самолет Су-25 ВВС Болгарии.

Он обнаружил спасательный плот с людьми на месте происшествия, на расстоянии около 50 миль от берега. Туда направили вертолеты. Операция по спасению экипажа продолжается.

Ранее сообщалось, что исторический океанский лайнер SS United States, длина которого более чем на 30 метров превосходит "Титаник", затопили на дне Мексиканского залива у берегов Флориды, чтобы превратить корабль в крупнейший искусственный риф. Его вывели в море 11 ноября и приступили к затоплению спустя два часа.

В корпусе лайнера проделали отверстия для набора воды внутрь судна, после чего корабль стал медленно погружаться на океанское дно в вертикальном положении. При этом организаторы считали, что SS United States скроется под водой примерно за час, однако лайнер затонул лишь спустя пять часов и теперь покоится на глубине 55 метров.