Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Санкт-Петербурге автомобиль Kia Rio сбил на тротуаре в Красногвардейском районе двух 23-летних девушек, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД РФ.

Авария произошла во вторник, 17 ноября, у дома 145 по Пискаревскому проспекту. По информации МВД, 20-летний водитель наехал на стойку светофора, после чего сбил стоявших на тротуаре пешеходов. В итоге обе девушки были госпитализированы в тяжелом состоянии. Полиция проверяет обстоятельства ДТП.

Ранее в поселке Целина Ростовской области произошло ДТП с участием автомобиля скорой медицинской помощи и легкового автомобиля. По предварительным данным, водитель скорой помощи выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора с включенными маячками и сигналом, но не убедился в безопасности маневра и столкнулся с другим авто.

Находившаяся в машине скорой помощи фельдшер скончалась до приезда врачей. Оба водителя получили травмы различной степени тяжести, их доставили в больницу. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

