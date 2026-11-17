Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Слухи о возможной блокировке игрового сервиса Steam в России не соответствуют действительности. Об этом РИА Новости заявил глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский.

Поводом стали опасения, которые на пленарном заседании нижней палаты парламента высказали представители оппозиции. Они допустили, что сервис могут заблокировать.

"Я тут же связался прямо из зала заседания по телефону с коллегами из Роскомнадзора и ответственно опровергаю эту информацию. Это, видимо, был какой-то информационный вброс", – сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что претензий к Steam нет, а контакт с его представителями налажен для оперативного реагирования на возникающие проблемы. Он выразил надежду, что выступление его коллеги "не потревожит многомиллионную армию любителей игр".

Также СМИ писали, что российские власти якобы потребовали от компании Valve предоставить данные пользователей Steam, в том числе иностранных владельцев. В случае отказа платформу якобы могли заблокировать в России. Эти сведения в пресс-службе Роскомнадзора опровергли и уточнили, что ограничения для платформы не готовят.