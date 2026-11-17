Фото: МАХ/Baza

Жительница Магадана обратилась в СК и полицию, заявив, что ее гражданский муж может быть разыскиваемым "орским маньяком" Валерием Андреевым. По данному факту проводится проверка, сообщает Baza.

По данным СМИ, 45-летняя женщина познакомилась с сожителем на сайте знакомств в 2018 году, и вскоре они съехались. Со временем мужчина начал вести себя агрессивно: по словам Олеси, он четыре раза пытался ее убить.

Пережив нападения, женщина принялась собирать сведения о бывшем сожителе. В это время ей попалась на глаза ориентировка на Андреева. По мнению женщины, ее мужчина внешне похож на разыскиваемого, при этом она предполагает, что тот перенес пластические операции – на это указывают шрамы за ушами, которые сам мужчина объяснял "ушным герпесом".

Также магаданку насторожило, что сожитель путался в рассказах о прошлом и приписывал себе несуществующие события из жизни, например, что якобы выжил при крушении пассажирского самолета в Казахстане в 2010 году, хотя таких ЧП в республике тогда не происходило.

Ключевым поводом для подозрений послужило то, что мужчина, по ее данным, неоднократно менял Ф. И. О. Кроме того, он, как и "орский маньяк", работал водителем-дальнобойщиком.

Андреев, на счету которого, по данным полиции, не менее семи убийств женщин в Оренбургской области, считается одним из самых опасных разыскиваемых преступников. Следствие вышло на него в 2012 году после убийства 18-летней Ольги Журавлевой. После задержания и допроса мужчину отпустили, так как улик не хватало. На новый допрос он не явился: Андреев пропал, последний раз выйдя на связь с женой летом 2012 года.

Ранее серийного убийцу Кегашбека Орунбаева, отбывающего пожизненный срок и известного как "иволгинский потрошитель", этапировали в Красноярский край. Он признался в убийстве женщины, которое было совершено в 1997 году.

Тело 35-летней жертвы с признаками насильственной смерти обнаружили в Канске летом того же года, однако установить виновного тогда не удалось. Причастность Орунбаева доказали в рамках работы по раскрытию преступлений прошлых лет, опираясь на материалы дела и идентичность почерка.

