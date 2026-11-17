Фото: economist.com

Журнал The Economist представил обложку доклада The World Ahead, посвященного 2027 году, и опубликовал 10 прогнозов о том, какие события определят следующий год. Это следует из публикации на сайте СМИ.

На обложке собраны образы грядущих потрясений: лесные пожары, танки, военные корабли и взрывы соседствуют с избирательным ящиком и падающим финансовым графиком, а рядом – космическая ракета, спутник, кинопленка и микросхема в форме мозга.

Главным политическим сюжетом журналисты считают будущее США после американского лидера Дональда Трампа. После промежуточных выборов в стране, по оценке издания, усилится борьба за место его преемника. При этом Трамп станет не "хромой уткой", а скорее "разрушительной сердитой птицей".

Журнал ожидает новых указов, судебных споров, внезапных переименований, крупных строительных проектов и военных авантюр Трампа. Кроме того, однозначно урегулировать конфликт вокруг Ирана вряд ли удастся, поэтому неопределенность в этом регионе сохранится в 2027 году.

В Европе продолжит набирать силу правый популизм, причем главное внимание будет приковано к Франции – у лидера партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен хорошие шансы на победу на президентских выборах, уверены журналисты. Отдельный пункт доклада – Тайвань. По оценкам СМИ, Китай стремится обеспечить готовность своих вооруженных сил к возможной операции против Тайваня к 2027 году.

В это же время будет расти негативное отношение к искусственному интеллекту. Риски отрасли анализируют все внимательнее, а угроза краха усилится, поскольку компании, работающие с ИИ, станут наращивать долги в сложных и непрозрачных сделках. Напряжение ждет и рынок облигаций. Расточительность бюджетов, строительный бум, связанный с ИИ, и вернувшаяся инфляция повысят стоимость заимствований для правительств богатых стран.

По прогнозу Economist, 2027 год может стать самым жарким за всю историю наблюдений. "Супер-Эль-Ниньо" принесет новые засухи, волны жары, лесные пожары и экстремальные погодные явления. Также журналисты указывают, что препараты для похудения меняют потребительское поведение – похудевшие люди начинают активнее тратить деньги на одежду, косметику и фитнес.

Кроме того, в 2027 году подешевеют космические запуски. Starship от SpaceX начнет регулярно выводить спутники, а китайские ракетные компании покажут многоразовые ускорители. Это проложит путь к частным космическим станциям и центрам обработки данных на орбите. Также Голливуд ждет перезагрузка: "Звездные войны" переиздадут к 50-летию, а новый фильм должен перезапустить франшизу. Вернутся "Мстители", готовится и новый Джеймс Бонд.

Ранее Владимир Путин заявлял, что Россия и африканские государства согласовали совместный план действий Форума партнерства "Россия – Африка" на 2027–2029 годы. Там содержится обширный перечень конкретных задач по развитию связей России с государствами континента в экономике и торговле, социальной и гуманитарной областях.

