17 ноября, 13:02Политика
Песков назвал слова Каллас о краже данных участников СВО неловкими и неудачными
Фото: kremlin.ru
Высказывание главы европейской дипломатии Каи Каллас о краже данных участников специальной военной операции является неловким и неудачным. Об этом сообщил телеканалу "Звезда" пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Он подчеркнул, что данное предложение Каллас в очередной раз показывает уровень ее квалификации.
До этого глава евродипломатии заявила, что сведения об участниках СВО можно получить с помощью цифрового формата хранения данных и возможностей европейских разведок.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин, в свою очередь, обратил внимание, что за такое предложение Каллас может быть привлечена к уголовной ответственности в России. Он также перечислил три статьи Уголовного кодекса РФ, которые, по мнению Володина, могут применяться в этой ситуации. Совокупное наказание по ним может составить около 20 лет тюрьмы.