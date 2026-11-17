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Высказывание главы европейской дипломатии Каи Каллас о краже данных участников специальной военной операции является неловким и неудачным. Об этом сообщил телеканалу "Звезда" пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что данное предложение Каллас в очередной раз показывает уровень ее квалификации.

До этого глава евродипломатии заявила, что сведения об участниках СВО можно получить с помощью цифрового формата хранения данных и возможностей европейских разведок.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин, в свою очередь, обратил внимание, что за такое предложение Каллас может быть привлечена к уголовной ответственности в России. Он также перечислил три статьи Уголовного кодекса РФ, которые, по мнению Володина, могут применяться в этой ситуации. Совокупное наказание по ним может составить около 20 лет тюрьмы.