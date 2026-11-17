Фото: ТАСС/ТРК Таврия/Ибрагим Кумыков

На сухопутном маршруте в Крым через Херсонщину будут усилены меры безопасности. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в мессенджере MAX.

По словам главы региона, безопасность на этом направлении повысят вместе с Минобороны и силовыми ведомствами. Он призвал местных жителей учитывать обстановку при планировании поездок.

Сальдо отметил, что украинские атаки на Крымский мост не нарушили снабжение региона. Оно продолжается в обычном режиме: топливо, продукты и другие нужные товары доставляют по альтернативным маршрутам. Поставки стабильны и обеспечивают область полностью.

Контроль за ситуацией, продолжил губернатор, держат российское правительство и власти Крыма. Повреждения оценивают специалисты, они же занимаются восстановлением движения.

"Все жизненно важные службы области работают в штатном режиме. Попытки врага нарушить привычную жизнь наших земляков не достигнут своей цели", – добавил Сальдо.

Вооруженные силы Украины нанесли удары по Крымскому мосту 16 и 17 ноября. В результате сооружение получило повреждения. Движение поездов и автомобилей приостановлено, пострадавших нет.

Следственный комитет России по факту случившегося возбудил уголовное дело о теракте. В Кремле заверили, что мост восстановят и он "будет еще лучше прежнего".