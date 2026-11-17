Фото: 123RF.com/fotogigi85

Истребитель МиГ-29 Военно-воздушных сил (ВВС) Сербии потерпел крушение на северо-западе республики, пилот погиб. Об этом сообщило Радио и телевидение страны.

По данным вещателя, самолет входил в состав 204-й авиационной бригады. Она базируется на аэродроме в Батайнице недалеко от Белграда.

Воздушное судно упало в поле между населенными пунктами Нова-Пазова и Стара-Пазова. На место происшествия приехали сотрудники экстренных служб. Причины случившегося пока не раскрываются.

Ранее медицинский вертолет упал в воду у берегов острова Санта-Каталина в американском штате Калифорния. СМИ писали, что из воздушного судна и воды извлекли четырех человек, их госпитализировали. Еще один человек пропал без вести.