Фото: MAX/"Следком"

Обвинение в покушении на убийство предъявлено задержанной по делу о подрыве автомобиля бывшего пресс-секретаря экс-премьер-министра Украины Николая Азарова Сергея Заворотного в Москве. Об этом сообщил Следственный комитет России.

По версии следствия, в июле 2026 года фигурантке позвонил неизвестный и заявил, что на нее якобы оформлено множество иностранных счетов, через которые крупные суммы переводят на финансирование Вооруженных сил Украины.

Действуя по указаниям кураторов, обвиняемая откопала пакет со взрывным устройством, при этом соучастники уверяли ее, что это GPS-трекер. Привезя устройство в Москву, она прикрепила его к днищу автомобиля Заворотного. Позже взрывное устройство привели в действие дистанционно.

В ведомстве подчеркнули, что следствие ходатайствует перед судом об аресте обвиняемой.

13 ноября на Кировоградской улице в Москве было совершено покушение на Заворотного. Бывший пресс-секретарь находился за рулем автомобиля Toyota, который взорвался. По предварительным данным, под сиденьем было заложено взрывное устройство мощностью около 300 граммов в тротиловом эквиваленте.

Показания свидетелей указывают на то, что в результате взрыва Заворотный вылетел сквозь лобовое стекло. Политолог был госпитализирован, его состояние признали критическим. По данным СМИ, сейчас его состояние остается тяжелым – он пережил четыре хирургические операции. У него диагностированы повреждение головного мозга, а также переломы ребер и ноги. Кроме того, ему ампутировали левую руку.

СК России квалифицировал инцидент как покушение на убийство, совершенное организованной группой общеопасным способом, и возбудил уголовное дело. 16 ноября была задержана россиянка, причастная к подрыву, которая, как выяснилось, действовала по заданию украинских спецслужб. По словам задержанной, она не знала о готовящемся взрыве автомобиля.

