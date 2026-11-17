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При посещении бассейна существует риск заражения гепатитом А, дизентерией, а также контагиозным моллюском. Об этом в беседе с News.ru сообщила доцент кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Ирина Волгина.

По словам специалиста, возбудители могут передаваться через воду или при контакте с поверхностями, на которых остались микроорганизмы. Кроме того, существует риск заражения грибковыми заболеваниями и бородавками.

Волгина объяснила, что грибковые поражения стоп можно подхватить, если ходить без обуви по полу в душевых и раздевалках.

"Симптомами могут быть покраснение и зуд кожи пальцев и стоп и изменение ногтей. Кишечные инфекции могут передаваться через воду при заглатывании или контакте с фекалиями. Симптомами могут быть боли и дискомфорт в животе, тошнота, рвота, жидкий стул, а также лихорадка", – заключила она.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что главными мерами профилактики энтеровирусных инфекций являются соблюдение личной гигиены, купание только в разрешенных местах и использование индивидуальных пляжных принадлежностей. В ведомстве отметили, что при посещении бассейнов и аквапарков душ лучше принимать до и после. Кроме того, не рекомендуется использовать чужие полотенца, бутылки с водой, игрушки и очки для плавания.