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Более 30% россиян играют в видеоигры на электронных устройствах. Об этом свидетельствуют данные результатов опроса, опубликованных на сайте аналитического центра ВЦИОМ.

Согласно им, 31% респондентов с разной периодичностью играют в видеоигры на электронных устройствах. Годом ранее этот показатель составлял 26%.

Среди геймеров представителей женского пола зафиксировано меньше, чем мужского. Среди самых молодых участников опроса доля тех, кто не играет в видеоигры, составляет 27%, а среди самых старших – 89%.

Кроме того, россияне рассказали о пользе видеоигр. По их словам, они способствуют развитию логики и стратегического мышления. Также видеоигры являются способом расслабления и возможности получить новые знания.

Однако более трети респондентов полагают, что никакой пользы от игр нет и это количество увеличивается с возрастом участников опроса. Среди геймеров есть доля тех, кто не видит пользу в своем увлечении (12%).

В ходе опроса россияне также назвали негативные факторы видеоигр. По мнению респондентов, это увлечение способствует ухудшению здоровья, зрения, осанки, а также возникновению зависимости и траты времени впустую.

Только 5% опрошенных считают, что от видеоигр нет никакого вреда. В целом 42% россиян считают, что от них скорее больше вреда, 23% думают, что примерно одинаково, 14% – скорее больше пользы.

Всероссийский телефонный опрос провели 1 ноября. В ходе него опросили 1 600 человек старше 18 лет. Методом опроса стало телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых номеров, задействованных на территории России. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

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Среди покупателей из России 40% выбирают версию для Турции – на PlayStation это каждый второй заказ. США занимают 13%, Индия – 10%, а Польша – 6%. 79% предзаказов GTA VI приходится на PlayStation, 18% – на Xbox.