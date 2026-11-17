Фото: MAX/"Минобороны России"

Южный автодорожный мост и Северный автодорожный мост в Киеве были поражены в результате массированного удара дронами и высокоточным оружием наземного и воздушного базирования ВС РФ. Об этом сообщает RT со ссылкой на Минобороны РФ.

Вооруженные силы РФ нанесли удары в ночь на 17 ноября. По данным ведомства, обе переправы использовались Вооруженными силами Украины для транзита военных грузов, а также вооружения, военной и специальной техники.

Среди других пораженных в Киеве целей Минобороны назвало промышленное предприятие "Техно-Линкс", где занимались производством и крупноузловой сборкой из иностранных комплектующих ударных БПЛА большой и средней дальности, включая Ан-196 "Лютый", а также завод "Укрпластик", выпускающий комплектующие для таких дронов.

В Запорожье поражены авиационный двигателестроительный завод ("Мотор-Сич", "Ивченко-Прогресс"), где проектировали и выпускали оперативно-тактические ракеты FP-9, крылатые ракеты FP-5 "Фламинго" и турбореактивные двигатели МС-400 для управляемых ракет "Нептун-МД", а также машиностроительный завод имени Омельченко, производивший FP-9 и турбореактивные двигатели для FP-5.

В Черкасской области удар пришелся по сборочному предприятию радиоэлектронной промышленности "Оризон-Навигация" в Смеле. На его базе было организовано производство оперативно-тактических ракет FP-9 компании "Файер Поинт", а также агрегатов, узлов и электронной компонентной базы для управляемых ракет "Нептун-МД".

В Днепропетровской области, по сообщению Минобороны, поражено сборочное предприятие ракетно-космической промышленности (ГП ПО "Южный машиностроительный завод имени О. Макарова") в Днепре. Оно выпускало FP-9, FP-5 и БПЛА большой и средней дальности.

В том же регионе, в Павлограде, поражено предприятие по производству твердого ракетного топлива и порохов "Софрахим", где выпускали FP-9, FP-5, а также комплектующие для стартовых двигателей и боевых частей FP-7, "Гром-2" и "Нептун-МД". Кроме того, удар пришелся по электроподстанции ПС-330 в Днепропетровске, распределявшей электроэнергию для предприятий военно-промышленного комплекса и военных объектов ВСУ.

В Харьковской области целью стала ТЭЦ-5 "Харьковская" в Харькове, обеспечивавшая выработку электроэнергии для предприятий военно-промышленного комплекса и военных объектов ВСУ.

В Одесской области в порту Измаил была поражена инфраструктура для разгрузки и хранения грузов военного и двойного назначения для обеспечения ВСУ. Кроме того, на морском переходе поражен сухогруз, доставлявший военные грузы в Черноморск под Одессой.

Ранее российская армия нанесла удары по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, а также по местам, где хранят и запускают беспилотники. Помимо этого, удары пришлись по местам временного размещения украинских подразделений в 141 районе. В атаках участвовали оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия.

