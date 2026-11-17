Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/usman_nurmagomedov

Уголовный суд Абу-Даби смягчил наказание восьми осужденным, включая российских бойцов смешанных единоборств Усмана и Умара Нурмагомедовых, по делу о массовой драке в гостинице. Об этом сообщили в пресс-службе судебного департамента Абу-Даби.

"Ранее назначенное наказание заменено на штраф", – говорится в заявлении департамента.

Таким образом, фигурантов освободили из-под стражи. Такое решение приняли после отказа участников драки от взаимных претензий и обращения потерпевшего к властям Абу-Даби с призывом освободить осужденных. Тем не менее каждому виновнику инцидента нужно выплатить штраф в размере 150 тысяч дирхамов ОАЭ (примерно 3,373 миллиона рублей).

Стычка произошла 11 ноября в лобби отеля Hilton в Абу-Даби. Усман Нурмагомедов, троюродный брат Хабиба Нурмагомедова, вместе с командой подрался с грузинским экс-чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Мерабом Двалишвили и его другом.

После инцидента полиция Абу-Даби задержала Нурмагомедова и других участников. Сообщалось, что бойца заключили под стражу. При этом президент UFC Дана Уайт раскритиковал массовую драку. По его словам, такие конфликты бьют по репутации бойцов и по индустрии в целом.

