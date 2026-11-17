Фото: Москва 24/Никита Симонов

Облачная погода с небольшими дождями и температурой до 6 градусов тепла ожидается в Московском регионе 21 и 22 ноября. Об этом ТАСС сообщила ведущий сотрудник Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.

"В субботу, 21 ноября, будет облачно, небольшой дождь", – рассказала метеоролог.

Днем 21 ноября температура составит от 1 до 6 градусов тепла. В воскресенье, 22 ноября, сохранится облачность, пройдут небольшие осадки. Температура в этот день составит от 0 до 5 градусов тепла.

В ночь на 21-е число ожидается от 0 до 5 градусов тепла, а в ночь на 22-е – от минус 1 до плюс 4 градусов. Скорость ветра южной четверти, по словам синоптика, составит 3–8 метров в секунду, юго-западного – 2–7 метров в секунду.

При этом среднесуточная температура воздуха в Москве в четверг и пятницу, 19 и 20 ноября, будет выше климатической нормы на 3–5 градусов. В ночь на 19-е число прогнозируется от 1 до 3 градусов. Днем ожидается около 5 градусов, что в среднем на 3–4 градуса выше нормы. Погода в этот день будет облачной и дождливой.

В ночь на 20 ноября будет от 1 до 5 градусов. Днем температура составит от 1 до 6 градусов, что на 3–5 градусов выше нормы.

