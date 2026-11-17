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Три основные причины выхода енотов к людям – поиск доступной еды, разрушение естественной среды обитания и подкормка со стороны человека. Об этом рассказал РИА Новости биолог Дмитрий Сафонов.

По его словам, осенью звери усиленно питаются перед зимним покоем, поэтому легкая добыча – мусор, корм для домашних животных, фрукты в садах – становится для них особенно привлекательной.

Вторая причина – потеря привычных территорий. Сафонов объяснил, что вырубка лесов, застройка и лесные пожары заставляют животных искать новые места, в том числе сараи, подвалы и чердаки.

Третья причина – добровольная подкормка. По словам специалиста, в случае, когда люди постоянно кормят енотов, те перестают бояться человека и начинают воспринимать его как источник пищи. Именно поэтому, как указал Сафонов, возвращаются снова и снова.

Ранее Сафонов сообщал, что пик активности енотов на дачных и садовых участках приходится на конец октября – начало ноября. По словам специалиста, в настоящую спячку звери не впадают, так как зимой они находятся в состоянии зимнего покоя, но могут просыпаться и выходить к людям.

