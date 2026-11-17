Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Средняя температура воздуха в Москве за декабрь поднялась почти на 5 градусов за период метеонаблюдений с 1879 года. Об этом начальник отдела метеорологии и климата Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николай Терешонок рассказал ТАСС.

По его словам, с 1991 года рост средней температуры воздуха за декабрь составил 3 градуса. При этом климатическая норма в зимний период в Москве составляет приблизительно от минус 6 до минус 4 градусов.

Согласно предварительным прогнозам, предстоящий декабрь в городе ожидается около нормы. Температура воздуха может превысить норму на 1–4 градуса. Однако Терешонок уточнил, что за последние 20 лет эти показатели менялись незначительно. Несмотря на это, продолжил синоптик, видна тенденция к росту числа "положительных аномалий в декабре".

Ранее стало известно, что метеорологическая осень в Москве, вероятно, завершится на этой неделе, а уже со следующей среднесуточная температура опустится ниже нуля.

Согласно прогнозу, эта неделя пройдет на фоне повышенной температуры. Сейчас она почти на 2 градуса превышает средние многолетние значения, и в ближайшие дни эта разница еще немного увеличится. Во вторник, 17 ноября, влияние антициклона ослабнет, поэтому облаков станет больше, однако осадков пока не ожидается.