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Россияне смогут получать до 7 860 рублей за один день временной нетрудоспособности в 2027 году. О предстоящем увеличении максимального размера пособия РИА Новости рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Николай Коломейцев.

Для сравнения: в 2026 году максимальный средний дневной заработок, используемый при расчете больничного, составляет 6 827,4 рубля. Таким образом, предельная сумма увеличится более чем на тысячу рублей.

При этом фактический размер пособия зависит от продолжительности трудового стажа. При стаже менее пяти лет выплачивают 60% среднего заработка, от пяти до восьми лет – 80%. Полную сумму могут получить работники со стажем более восьми лет.

Коломейцев также пояснил, что при расчете больничного учитывают доходы за два календарных года, предшествующих году болезни. Например, для выплат в 2026 году берут заработок за 2024 и 2025 годы. В расчет включают в том числе доходы, полученные у предыдущих работодателей.

Ранее в Госдуме предложили установить бессрочный оплачиваемый больничный по уходу для родителей и опекунов недееспособных инвалидов с детства I группы. Депутаты отметили, что родственники взрослого инвалида I группы имеют право круглосуточно находиться с ним в стационаре.