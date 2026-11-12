Выплаты по больничному для самозанятых достигнут 50 тыс рублей в 2027 году

Максимальный размер выплаты по больничному для самозанятых в 2027 году составит 50 тысяч рублей. На такую сумму смогут рассчитывать граждане с общим трудовым стажем более 8 лет, участвующие в программе добровольного страхования не менее 12 месяцев.

Эксперимент по добровольному страхованию самозанятых начался в этом году. Участники программы могут получать пособия по временной нетрудоспособности. Для этого необходимо зарегистрироваться в Социальном фонде и выбрать размер страховой суммы: 35 или 50 тысяч рублей в месяц.

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