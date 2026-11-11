11 ноября, 12:30Общество
В Госдуме назвали самые выгодные месяцы для отпуска в 2027 году
Самыми выгодными месяцами для отпуска в 2027 году будут март, апрель, июль, а также август, сентябрь и декабрь. Об этом заявили в Госдуме.
В каждом из перечисленных месяцев по 22 рабочих дня. Разница между зарплатой и отпускными будет минимальной. В январе, феврале, мае и ноябре отпуск лучше не брать. Рабочих дней там всего от 15 до 20. Исходя из этого и рассчитывается заработная плата.
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