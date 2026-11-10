В Москве стартовала регистрация на предпрофессиональный экзамен для 11-классников

В Москве стартовала регистрация на предпрофессиональный экзамен для будущих выпускников школ. Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Экзамен позволит 11-классникам проверить знания и практические навыки, а при успешном прохождении испытаний получить до 10 дополнительных баллов к ЕГЭ.

Регистрация продлится до 7 декабря. Для участия необходимо авторизоваться на официальном сайте и выбрать номинацию. Экзамены пройдут по инженерному, медицинскому, кадетскому, предпринимательскому, медиа- и IТ-направлениям.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.