Сергей Собянин рассказал о новой школе в районе Южное Бутово

В Южном Бутове в этом учебном году открылась школа на 600 учеников. Об этом Сергей Собянин рассказал на своей странице в МАХ.

Учебное заведение расположено на Варшавском шоссе, в шаговой доступности от жилых домов. В школе оборудовали лабораторно-исследовательские комплексы, ИТ-полигон, робокласс и медиатеку. Также в здании есть гимнастический и спортивный залы, а на улице обустроили площадки для баскетбола, футбола и волейбола.

Школу спроектировали с учетом потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.