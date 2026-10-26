В РСТ опровергли сообщения о сыпи у россиян после купания в ОАЭ

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Сведения о сыпи у российских туристов в Объединенных Арабских Эмиратах на фоне разлива нефти пока не находят подтверждения. Об этом сообщил член правления Российского союза туриндустрии Артур Мурадян.

Ранее канал SHOT в MAX писал, что россияне начали покрываться сыпью после купания в море в Рас-эль-Хайме после того, как там произошел масштабный разлив нефти. Утверждалось, что у некоторых отдыхающих сперва появились красные пятна, а затем – множество белых прыщиков. При этом общее самочувствие людей оставалось нормальным.

"Данных от страховых компаний у нас нет", – цитирует Мурадяна РИА Новости.

По его словам, отдыхающим следует опираться на официальную информацию компетентных органов и отелей.

Последствия разлива нефти у берегов ОАЭ затронули популярные районы Рас-эль-Хайма: некоторые гостиницы начали закрывать пляжи. Сейчас они ждут официальных решений о дальнейшем использовании этих зон и снятии ограничений. Эксперт назвал ситуацию непростой, но контролируемой.

"Впереди ожидаются пиковые заезды, поэтому туроператоры совместно с принимающими компаниями прорабатывают варианты замены отелей", – отметил Мурадян.

До этого в РСТ заявили, что отмен и возвратов билетов во Францию на фоне протестов не наблюдается. По словам экспертов, путешествия обычно планируют заранее, а кратковременные события не всегда сразу отражаются на спросе. При этом Франция продолжает оформлять визы российским туристам.