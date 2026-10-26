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26 октября, 17:08

Спорт

Боец Джефф Монсон завершил карьеру в спорте

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

Боец и чиновник Джефф Монсон окончательно завершил карьеру и не планирует возвращаться на ринг. Об этом он сообщил ТАСС.

"Я окончательно завершил карьеру. Возвращаться я не планирую, на этом все. Я старый, мой организм уже устал от спорта и боев", – заявил Монсон.

Спортсмен отметил, что выступал почти 30 лет и благодарен болельщикам за поддержку.

За время выступлений Монсон одержал 60 побед, потерпел 26 поражений и один бой свел вничью. Он является бывшим бойцом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

Ранее сообщалось, что капитан и нападающий клуба "Вашингтон" Александр Овечкин завершит карьеру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) после сезона-2026/27. По словам спортсмена, решение было принято еще летом вместе с семьей. Он уточнил, что продолжает любить хоккей, но считает уход из лиги правильным шагом.

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