Врач Кусевич: кольцо-держатель поможет избежать "синдрома смартфонного мизинца"

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Частая смена положения рук в локтевом суставе и установка на гаджет специального кольца-держателя помогут избежать "синдрома смартфонного мизинца". Об этом Москве 24 рассказала врач-ревматолог Дарья Кусевич.

Ранее телеграм-канал Baza сообщил, что россияне стали часто жаловаться на "синдром смартфонного мизинца" – искривление пальца, развивающееся из-за привычки часами держать телефон одной рукой.

По словам Кусевич, причина кроется не только в регулярной нагрузке на палец. Проблема часто начинается выше – в зоне локтевого сустава.





Дарья Кусевич врач-ревматолог Из-за того, что мы долго держим локти в согнутом состоянии, когда фиксируем трубку возле уха во время разговора, что-то печатаем, скролим, развивается нейропатия локтевого нерва, который в том числе отвечает за чувствительность мизинца. В итоге в пальце может появиться ощущение покалывания, ползания мурашек, боль и онемение. Если долго игнорировать эти симптомы, дальше развивается деформация.

Чтобы не допустить развития синдрома, важно время от времени менять положение локтевых суставов. К тому же смартфон необходимо всегда держать не одной, а сразу двумя руками, чтобы снизить нагрузку на сухожилия, отметила врач.

"Для профилактики стоит регулярно делать мягкую гимнастику и самомассаж кистей. Одно из самых эффективных упражнений – класть кисть ровно на поверхность стола и медленно поднимать и опускать каждый палец, а также по очереди разводить их друг от друга в стороны. Затем можно несколько раз плавно надавить одной ладонью на другую, чтобы почувствовать, как растягивается сухожильный аппарат", – посоветовала Кусевич.



Также есть смысл установить на заднюю поверхность смартфона специальное кольцо или ремешок, чтобы продевать пальцы во время использования гаджета. Это поможет снизить нагрузку на сухожилия, подчеркнула ревматолог.

При этом, если неприятные ощущения в пальце уже появились, важно обратиться к врачу. Возможно проблема именно в том, что мышцы, управляющие работой кисти, очень слабые и нужна индивидуальная программа упражнений на укрепление.

В таком случае будет необходимо соблюдать ряд ограничений: в том числе нельзя поднимать что-либо тяжелее 3 килограммов, а также пользоваться эспандерами. Некоторые считают, что последние укрепляют кисть, однако, если ее мышцы слабые, они не способны адекватно реагировать на грубое растяжение. В итоге может начаться быстрая деформация всех пальцев, подчеркнула Кусевич.





Дарья Кусевич врач-ревматолог Исправить уже имеющуюся деформацию мизинца можно с помощью специального ортеза. Его изготавливают индивидуально, причем выглядеть он может как ювелирное украшение. А его использование помогает выровнять палец, даже когда он сильно скручен.

При этом ревматолог предупредила, что из-за привычки держать смартфон одной рукой часто также страдает и большой палец, потому что именно им проводят различные манипуляции: печатают, листают ленту. В итоге развивается ризартроз – поражение сустава у основания, из-за чего возникают неприятные тянущие ощущения, распространяющиеся вверх по предплечью. Такое заболевание также способно приводить к деформации пальца, заключила врач.

Ранее врач-диетолог Антон Поляков предупредил, что научные данные подтверждают связь между использованием гаджетов за столом и перееданием. Поэтому не стоит совмещать прием пищи с другими занятиями.