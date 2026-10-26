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26 октября, 18:03

Происшествия

В Нью-Йорке арестовали россиянку по подозрению в нападении на еврея-хасида

Фото: х.com/msspshomrim

В центре Манхэттена задержали 32-летнюю уроженку России Анну Мочалову, подозреваемую в двух нападениях, которые расследуются как преступления на почве ненависти. Одним из пострадавших оказался еврей-хасид, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу полицейского управления Нью-Йорка (NYPD).

Мочалову задержали вечером в субботу, 24 октября. Она живет в районе Брайтон-Бич. Гражданство задержанной полиция не раскрыла, однако в городской базе арестованных указано, что женщина родилась в России.

По данным полиции, эпизоды произошли в районе "Алмазного квартала" на Манхэттене и рядом с ним. Сначала Мочалова напала на еврея-хасида и ранила его неизвестным острым предметом. Затем она ударила неизвестным предметом еще одного мужчину. Один пострадавший отказался от медицинской помощи, второго госпитализировали.

NBC News со ссылкой на прокуратуру сообщал, что мужчин она уколола иголкой. По данным судебных документов, на которые ссылаются американские СМИ, в ходе одного из нападений женщина угрожала потерпевшему по-русски. Один из пострадавших, которого цитирует FOX 5, привел такие слова: "Уходи отсюда. У меня есть пистолет. Я тебя застрелю".

Суд назначил залог: 50 тысяч долларов наличными либо 150 тысяч долларов под поручительство. Сейчас Мочалова находится в женском следственном изоляторе, ей вменяют нападение, угрозы физическим насилием, преследование при отягчающих обстоятельствах, а также незаконное владение оружием. Расследование ведет специальное подразделение NYPD по борьбе с преступлениями на почве ненависти. Следующее заседание по делу назначено на 29 октября.

Ранее в подмосковном Щелкове мужчина напал с ножом на троих соседей после ночного конфликта из-за шума. Как сообщают СМИ, ночью на общем балконе многоэтажного дома компания нетрезвых мужчин нарушила тишину. Соседка сделала им замечание, после чего между ними возникла ссора. Затем к мужчинам выбежал муж соседки с ножом и нанес им травмы.

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