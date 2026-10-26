Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 октября, 17:38

Культура

Челябинская Сатка получила звание малой культурной столицы 2027 года

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Победу в финале конкурса "Малая культурная столица 2027 года" одержал город Сатка Челябинской области. Об этом сообщили в пресс-службе министерства культуры региона.

В министерстве уточнили, что заявки на участие подавали 33 муниципалитета, а в финал вышли 10 территорий. Конкурс проводился среди муниципалитетов с населением менее 200 тысяч человек. Он направлен на развитие локальных культурных проектов.

Уточняется, что победитель получит информационную поддержку на всех региональных медиаресурсах. Это позволит муниципалитету привлекать туристов и инвесторов, презентовать культурные события и продвигать творческие проекты. Помощь направят на представление особенностей территории и развитие культурной инфраструктуры.

При этом культурно отдохнуть можно и в Москве – "Мосбилет" приглашает познакомиться с творчеством Марины Цветаевой на театральных сценах столицы. Например, постановка "Казанова. Цветаева" в Театре имени Н. В. Гоголя объединяет истории Марины Цветаевой и Джакомо Казановы, ставшего героем ее пьес. В основу спектакля легли драматические произведения "Приключение" и "Феникс", а также дневники и заметки поэтессы за 1918–1919 годы.

Читайте также


культурарегионы

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика