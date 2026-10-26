Челябинская Сатка получила звание малой культурной столицы 2027 года

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Победу в финале конкурса "Малая культурная столица 2027 года" одержал город Сатка Челябинской области. Об этом сообщили в пресс-службе министерства культуры региона.

В министерстве уточнили, что заявки на участие подавали 33 муниципалитета, а в финал вышли 10 территорий. Конкурс проводился среди муниципалитетов с населением менее 200 тысяч человек. Он направлен на развитие локальных культурных проектов.

Уточняется, что победитель получит информационную поддержку на всех региональных медиаресурсах. Это позволит муниципалитету привлекать туристов и инвесторов, презентовать культурные события и продвигать творческие проекты. Помощь направят на представление особенностей территории и развитие культурной инфраструктуры.

При этом культурно отдохнуть можно и в Москве – "Мосбилет" приглашает познакомиться с творчеством Марины Цветаевой на театральных сценах столицы. Например, постановка "Казанова. Цветаева" в Театре имени Н. В. Гоголя объединяет истории Марины Цветаевой и Джакомо Казановы, ставшего героем ее пьес. В основу спектакля легли драматические произведения "Приключение" и "Феникс", а также дневники и заметки поэтессы за 1918–1919 годы.

