Видео: vkvideo.ru/"Кинопоиск"

Вышел первый трейлер экранизации комикса "Фурия" из вселенной издательства Bubble с Аленой Долголенко, Сергеем Безруковым и Юлией Пересильд в главных ролях. Об этом "Газете.ру" сообщила платформа "Кинопоиск".

Центральная героиня – Ника Чайкина. После потери отца она оказывается в тренировочном лагере секретной организации "Братство" и со временем становится ее лучшим агентом. Девушка безупречно владеет боевыми искусствами и оружием, а ее главная цель – отыскать и наказать тех, кто лишил ее семьи.

Нику сыграла Долголенко. Боевые сцены с ее участием выполнены в смешанной технике – на стыке игрового кино и анимации. В тизер-трейлере появляются отец героини Виктор, которого играет Безруков, и глава "Братства" Анна в исполнении ставшей брюнеткой Пересильд.

"Я тоже ребенок из непростой семьи, у меня тоже нет папы", – поделилась Долголенко.

По ее словам, "Фурия" – о том, как люди, сами того не замечая, рушат чужие жизни, о зависимости детей от родителей и о том, насколько важно любить ребенка и быть рядом с ним, не перекладывая на него свои амбиции. Для Безрукова проект – история рождения героя.

"Каждый человек обладает теми или иными способностями, иногда даже с приставкой "супер". Вопрос в том, как ты их применяешь и какую пользу это принесет человечеству и окружающему миру", – рассказал он.

Действие разворачивается в альтернативной Москве. Живая съемка дополнена анимацией, как и в фильмах "Гром: Трудное детство" и "Майор Гром: Игра". Экшен-сцены ставила команда каскадеров KUN-DO. Режиссерское кресло занял Александр Хант, автор фильма "Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов".

Новые подробности сериала гости фестиваля поп-культуры "Comic Con Игромир" узнают на презентации "Фурии" 6 декабря в московском Тимирязев-центре.

Ранее в России начали работу над кинокартиной "Каникулы в Простоквашино". Фильм выйдет в прокат в 2027 году.

По сюжету Дядя Федор отправится на летние каникулы в деревню вместе с котом Матроскиным и псом Шариком. Жизнь друзей изменится после появления неожиданного гостя, чьи планы поставят под угрозу их дом. Героям придется объединиться, чтобы защитить Простоквашино.