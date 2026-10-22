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22 октября, 14:34

Культура

Премьера анимационного сериала "Синяя птица" в России состоится 8 января 2027 года

Фото: depositphotos/AllaSerebrina

Премьера анимационного сериала "Синяя птица" по мотивам пьесы Мориса Метерлинка состоится в России 8 января 2027 года. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба проекта.

По замыслу авторов, проект задуман как семейная история: большое волшебное приключение должно стать для зрителя разговором о взрослении, ответственности и счастье. В центре сюжета – эгоистичный мальчик Митя, который отправляется в сказочное путешествие за Синей птицей, чтобы вернуть любовь своих родителей.

В пути герой меняется: учится замечать последствия собственных поступков, переживать потери, отличать настоящее счастье от мнимого и ценить тех, кто рядом. Сериал выполнен в классической рисованной 2D-анимации с применением 3D-технологий и спецэффектов для создания волшебных сцен.

Продюсером проекта стала руководитель продюсерского центра "Русская сказка" Евгения Арефьева, который и занимается реализацией проекта.

"Анимационный сериал – попытка рассказать известную всему миру историю на современном, близком детям языке, сохранив ее волшебство и глубину", – отметила Арефьева.

Персонажей озвучили актеры театра и кино Ирина Муравьева, Алексей Шакуров, Лиза Арзамасова, Нонна Гришаева, Всеволод Кузнецов и Агриппина Стеклова. Музыкальные номера исполнила группа Beautiful Boys. Оригинальные песни для сериала написал композитор Максим Дунаевский на стихи Андрея Усачева.

Как отметил Дунаевский, работать с таким материалом, как сказка Метерлинка "Синяя птица", является мечтой любого композитора. Это мировая элита литературных и театральных произведений, подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что биографическая драма режиссера Луки Гуаданьино "Искусственный интеллект" появится в российских кинотеатрах 21 января. Сюжет рассказывает о создании OpenAI и событиях 2023 года, когда Альтмана отстранили от должности руководителя компании. Мировая премьера прошла 5 октября на Нью-Йоркском кинофестивале.

В картине актер Юра Борисов исполнил роль сооснователя OpenAI Ильи Суцкевера, Эндрю Гарфилд сыграл главу OpenAI Сэма Альтмана, а Айк Баринхольц исполнил роль миллиардера Илона Маска. Также в фильме снялись Моника Барбаро, Купер Хоффман и Джейсон Шварцман.

Предпоказ фильма "Рождение Империи" состоялся в кинотеатре "Октябрь"

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