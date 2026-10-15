Фильм с Юрой Борисовым об OpenAI выйдет в РФ 21 января

Фото: кадр из фильма "Искусственный интеллект"; режиссер – Лука Гуаданьино; производство – Amazon MGM Studios, Frenesy Film Company

Биографическая драма режиссера Луки Гуаданьино "Искусственный интеллект" появится в российских кинотеатрах 21 января. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кинокомпании "Вольга".

В картине актер Юра Борисов исполнил роль сооснователя OpenAI Ильи Суцкевера, Эндрю Гарфилд сыграл главу OpenAI Сэма Альтмана, а Айк Баринхольц исполнил роль миллиардера Илона Маска. Также в фильме снялись Моника Барбаро, Купер Хоффман и Джейсон Шварцман.

Сюжет рассказывает о создании OpenAI и событиях 2023 года, когда Альтмана отстранили от должности руководителя компании. Мировая премьера прошла 5 октября на Нью-Йоркском кинофестивале. В российской версии Борисов сам озвучил своего персонажа.

Ранее сообщалось, что Борисов может вновь претендовать на премию "Оскар", однако в этот раз в номинации "Лучший актер" за роль в фильме Гуаданьино. Сам российский актер называл такие новости "чудом".

