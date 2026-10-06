Юру Борисова могут выдвинуть на "Оскар" в номинации "Лучший актер"

Российский актер Юра Борисов может быть номинирован на "Оскар" во второй раз в карьере: на сей раз в категории "Лучший актер" за фильм "Искусственный" о событиях в компании OpenAI. Подробности – в материале Москвы 24.

Лучший актер

Фото: кадр из фильма "Искусственный интеллект"; режиссер – Лука Гуаданьино; производство – Frenesy Film Company, Heyday Films, JF Films

Российский актер Юра Борисов может получить шанс снова претендовать на премию "Оскар": на этот раз в номинации "Лучший актер" за роль в биографической драме "Искусственный" режиссера Луки Гуаданьино.

По данным СМИ, саму картину тоже планируют представить во всех основных категориях, включая "Лучший фильм", "Лучшая режиссура", "Лучший оригинальный сценарий" и в других. В частности в номинации "Лучшая мужская роль второго плана" будут выдвинуты Эндрю Гарфилд и Марк Райлэнс, а в категории "Лучшая женская роль второго плана" – Моника Барбаро, пишет Variety.

Мировая премьера фильма "Искусственный" прошла в рамках основной программы 64-го Нью-Йоркского кинофестиваля 5 октября. Картина выйдет в американский прокат 25 декабря 2026 года, а международный релиз ожидается в январе 2027-го.

Сюжет ленты основан на реальных событиях, произошедших в компании OpenAI в ноябре 2023-го. Тогда совет директоров внезапно освободил от должности гендиректора Сэма Альтмана (Эндрю Гарфилд), а через 5 дней вернул обратно. Одним из инициаторов увольнения Альтмана выступил сооснователь OpenAI Илья Суцкевер (Юра Борисов). Лента показывает противостояние двух коллег.

Изначально проект финансировался Amazon MGM Studios, однако в июне 2026-го студия отказалась от выпуска в прокат почти готового фильма Гуаданьино. Причиной стало то, что Amazon заключила масштабное многомиллиардное партнерство с OpenAI и посчитала правильным дистанцироваться от релиза. В итоге права на распространение фильма выкупила кинокомпания Neon.

"Брат, у тебя большое будущее"

Фото: кадр из фильма "Анора"; режиссер – Шон Бэйкер; производство – Cre Film, FilmNation Entertainment

Юра Борисов уже был номинирован на "Оскар" в 2025-м за роль в фильме "Анора", став первым россиянином, выдвинутым на премию в актерской категории. Тогда он сразился за звание лучшего актера второго плана.

И хотя победу Борисов не одержал, его работа была отмечена другими престижными номинациями, в том числе на премии "Золотой глобус" и BAFTA. Помимо этого, Юра удостоился статуэтки на премии Ассоциации кинокритиков Лос-Анджелеса (LAFCA).

Сама лента получила "Оскар" за "Лучший фильм", а американский актер Роберт Дауни – младший прямо со сцены отметил работу Юры Борисова.





Роберт Дауни – младший актер Превосходное исполнение, добро пожаловать на большую сцену. Брат, у тебя большое будущее, и ты в правильном месте.

Кроме того, после "Аноры" Борисов прославился в России и как герой мемов. В частности, пользователи Сети обратили внимание на нетипичную реакцию актера на проигрыш во время церемонии вручения премии "Золотой глобус": Борисов выдохнул с облегчением. Кадры разлетелись по Сети, а комментаторы стали придумывать забавные подписи. Сам Юра объяснил, что действительно испытал облегчение из-за того, что не пришлось произносить речь на английском.

Карьера пошла в гору

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Хотя роль в "Аноре" и не принесла Борисову "Оскар", но открыла перед ним серьезные перспективы. В апреле 2025-го стало известно, что российский актер подписал контракт с одним из крупнейших американских агентств United Talent Agency (UTA). Компания сотрудничает с голливудскими знаменитостями, в числе которых Тимоти Шаламе, Джонни Депп, Майки Мэдисон, Бенедикт Камбербэтч.

В сентябре 2026-го сообщалось, что Юра сыграет в режиссерском дебюте мексикано-американской актрисы Сальмы Хайек. Она самостоятельно написала сценарий, а также исполнит одну из ролей в картине. Съемки стартовали в Мексике, в каст также вошла Кара Делевинь, а одним из продюсеров выступила Анджелина Джоли.

Кроме того, по данным СМИ, Борисов снимется в главной роли в голливудской драме "Деннис" Эмили Мортимер, премьера которой запланирована на 2027-й. Фильм расскажет историю любви русского поэта и британской студентки, а события развернутся в Москве в 1990-х.

Юра активно снимается и в родной стране. В начале октября состоялась закрытая премьера картины Ильи Маланина "Битва моторов", которая выйдет в прокат 8 октября. Сюжет основан на реальных событиях начала XX века и рассказывает об одном из ключевых моментов для отечественного автопрома. Главные роли сыграли Юра Борисов, Иван Янковский и Паулина Андреева.

В конце сентября в широкий прокат вышел фантастический боевик "Девятая планета" с Борисовым, а также Ириной Старшенбаум и Алексеем Серебряковым.



Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

Помимо ролей в кино, Борисов задействован в театре. Одной из самых нашумевших премьер года стал спектакль "Гамлет" в МХТ имени А. П. Чехова с Юрой в главной роли. Постановка вызвала ажиотаж еще до начала: билеты на премьеру раскупили за считаные часы.

Однако первые показы спровоцировали скандал и получили полярные мнения от зрителей и критиков: от восторженных до полностью разгромных. К числу последних присоединился народный артист России Олег Меньшиков.



(худрук МХТ имени А. П. Чехова. – Прим. ред.) , к прославленной труппе МХТ. Но то, что я увидел, – это театральная катастрофа. Театр породил чудовище.

Олег Меньшиков актер, народный артист РФ Тут не то чтобы нравится, не нравится. Я с глубочайшим уважением отношусь к Константину Юрьевичу Хабенскому, к прославленной труппе МХТ. Но то, что я увидел, – это театральная катастрофа. Театр породил чудовище.

В свою очередь, Хабенский заявил в разговоре с "БИЗНЕС Online", что премьера спектакля оказалась хорошей, ведь ни один зритель не остался равнодушным.

