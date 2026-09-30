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30 сентября, 17:42

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Россияне скупают книги и мерч с героями "Сумерек" на фоне показа саги в кинотеатрах

С вампирской жадностью: фанаты "Сумерек" устраивают флешмобы в кинотеатрах и скупают мерч

Повторный показ саги "Сумерки" в России вызвал ажиотаж. Под воздействием ностальгии зрители скупают книги, одежду, связанные с героями, и даже устраивают флешмобы в кинотеатрах. Подробности – в материале Москвы 24.

"Сумерки" возглавили прокат

Фото: кадр из фильма "Сумерки. Сага. Новолуние"; режиссер – Крис Вайц; производство – Millennium Films, Sunswept Entertainment, Temple Hill Entertainment

Культовая вампирская сага "Сумерки", первая картина из которой вышла в 2008 году, снова появилась в прокате в России и странах СНГ. Повторные показы начались 17 сентября, их приурочили к 20-летию одноименной книги Стефани Майер.

Постепенно зрителям покажут все пять частей. Финальную картину серии – "Рассвет. Часть 2" – представят 11 февраля 2027 года. Сеансы проходят не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в других крупных городах России, например в Краснодаре, Волгограде, Туле и Челябинске.

За первый выходной картина стала лидером проката в России, а к 27 сентября сборы в стране достигли 300 миллионов рублей, сообщили СМИ.

Кинокритик Роман Григорьев отметил, что фильм попал в категорию картин, которые хочется пересматривать, сообщает телеканал "360".

В каждое десятилетие, каждое столетие, каждый год выходят какие-то фильмы, которые становятся по-своему легендарными для определенной части аудитории. Для вас – это "Сумерки". Для меня – фильм "Чужой". Или "Звездные войны", возможно. для кого-то. Для кого-то – "Крестный отец".
Роман Григорьев
кинокритик

Григорьев подчеркнул, что если в кинотеатрах начнут показывать популярные фильмы 1980-х годов, то найдутся те, кто на них пойдет. По его словам, любителей кино привлекает возможность снова увидеть любимые картины на большом экране.

Скупили книги и футболки

Фото: avito

На фоне марафона фильмов зрители начали скупать книги Стефани Майер, связанные с "Сумерками". В популярной сети книжных магазинов сообщили телеграм-каналу "Осторожно, Москва", что в период с 1 по 28 сентября продажи романа в столице по сравнению с августом взлетели почти в 5 раз, а в других городах – на 228,6%.

Фанаты также скупают одежду и предметы, связанные с любимыми героями. СМИ со ссылкой на данные популярного сервиса по перепродаже вещей сообщили, что женскую одежду с символикой "Сумерек" стали покупать чаще в 2 раза, коллекционные пластиковые карточки – в 6 раз, а продажи фигурок, кукол и коллекционных моделей выросли в 8 раз. Есть и редкие лоты, например CD с саундтреком из первого фильма и вручную расписанная фигурка красного ретропикапа главной героини Беллы Свон.

Кроме того, на одном из маркетплейсов сентябрьские продажи выросли на 194% в денежном выражении по сравнению с августом. Чаще всего покупают наклейки на телефон, открытки, кружки и футболки с героями саги.

Также зрители устраивают полноценные флешмобы, в том числе с блогерами и приглашенными актерами, перевоплотившимися в героев. При этом актер дубляжа Александр Гаврилин, озвучивающий главного героя Эдварда Каллена, провел встречи с фанатами перед спецпоказами.

История "Сумерек"

Фото: кадр из фильма "Сумерки"; режиссер – Кэтрин Хардвик; производство – Goldcrest Pictures, Imprint Entertainment, Maverick Films

В центре сюжета саги роман между обычной школьницей Беллой Свон и вампиром Эдвардом Калленом, которых в фильме сыграли Кристен Стюарт и Роберт Паттинсон.

Картина вышла в мировой прокат 21 ноября 2008 года и окупила бюджет более чем в десять раз, превратившись в коммерческий феномен и положив начало культовой франшизе, в которую вошли фильмы "Новолуние", "Затмение", "Рассвет: Часть 1" и "Рассвет: Часть 2". Бюджет первой ленты составил 37 миллионов долларов, а мировые сборы – 392,6 миллиона.

При этом сразу после премьеры фильм критиковали за сюжетные штампы, условную готическую эстетику, неуместные и странные реплики. Главные герои Белла и Эдвард, а также сыгравшие их актеры стали героями юмористических скетчей и пародий по всему миру. Однако со временем фильмы по книгам Майер оказались культовыми.

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