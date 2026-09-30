Захарова заявила, что глава МИД ФРГ на встрече с Лавровым зачитал набор обвинений

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль на встрече с главой российского ведомства Сергеем Лавровым предпочел зачитать набор обвинительных тезисов.

"Вадефуль предпочел вместо обмена мнениями зачитать набор обвинительных тезисов в адрес России, которые и без того хорошо известны", – приводит слова Захаровой РИА Новости.

Встреча Лаврова и Вадефуля на полях Генассамблеи ООН состоялась в закрытом формате 26 сентября по инициативе Германии.

Министр иностранных дел Германии сообщил, что провел встречу по совету коллег, напомнивших о необходимости рано или поздно вернуться к прямым переговорам. Лавров, в свою очередь, заявил, что Вадефуль зачитал заранее заготовленный текст с официальными заявлениями ФРГ, в котором не было "ничего нового".