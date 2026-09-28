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28 сентября, 12:44

Политика

Песков заявил, что факт встречи глав МИД РФ и ФРГ позитивен, но выводы делать рано

Фото: kremlin.ru

Факт встречи глав МИД России и Германии Сергея Лаврова и Йоханна Вадефуля в Нью-Йорке позитивен, однако говорить о каких-либо изменениях в политике Берлина и отношениях между странами преждевременно. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, наличие диалога всегда лучше, чем его отсутствие, даже когда двусторонние отношения тяготеют к нулю, как в случае с Россией и Германией.

Встреча Лаврова и Вадефуля прошла на полях Генассамблеи ООН по инициативе Германии 26 сентября. Переговоры продлились около 20 минут в закрытом формате.

Вадефуль позднее рассказал, что провел беседу по совету коллег, которые напомнили о необходимости рано или поздно вернуться к прямым переговорам. Он добавил, что не хочет отдавать США все взаимодействие с Россией.

Лавров, в свою очередь, отметил, что глава МИД Германии зачитал заранее заготовленный текст с официальными заявлениями ФРГ, в котором не было "ничего нового".

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