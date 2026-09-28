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28 сентября, 12:29

Туризм

В АТОР опровергли данные о подорожании туров в Египет из-за концерта Шакиры

Фото: АР/Invision/Charles Sykes

Ассоциация туроператоров России (АТОР) опровергла информацию о росте цен на туры в Египет более чем на 50% из-за концерта Шакиры у пирамид Гизы. Об этом сообщается в телеграм-канале АТОР.

При этом в публикации говорится, что интерес к выступлению есть. В компании Space Travel рассказали, что получают запросы на поездки в Каир специально ради Шакиры.

Отмечается, что туристы могут прилететь на несколько дней или совместить концерт с пляжным отдыхом в Хургаде или Шарм-эль-Шейхе. Там также не ожидают дефицита мест в отелях на даты выступления.

"Сейчас мы не видим никаких существенных колебаний цен, которые можно было бы связать с шоу Шакиры в Каире. Проживание в отелях Египта с захватом даты концерта стоит столько же, сколько за неделю до или неделю после", – отметили в компании.

Перелет из Хургады или Шарм-эль-Шейха в Каир занимает около часа 40 минут. Билеты туда-обратно сейчас стоят 15–20 тысяч рублей на человека.

Ранее в АТОР призвали не ждать снижения цен на туры в Египет перед осенними школьными каникулами. Семьям, которым важны конкретные условия отдыха, советуют не откладывать бронирование из-за сокращения доступного выбора. При этом отдельные горящие предложения могут появиться.

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