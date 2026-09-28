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28 сентября, 11:46

Происшествия

Подросток упал на арматуру с забора и получил тяжелые травмы на Камчатке

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

15-летний подросток в Петропавловске-Камчатском получил тяжелые травмы, упав на торчащую из земли арматуру. Об этом РИА Новости сообщили в Камчатской краевой больнице.

Инцидент произошел вечером 27 сентября. По словам родителей пострадавшего, юноша шел по микрорайону Пятый километр и, спускаясь в сторону остановки, решил срезать путь.

"Возле здания 50 лет Октября, 1, он спрыгнул с небольшого склона и нарвался прямо на арматуру", – рассказали родственники.

Парень упал ягодицей, перелезая через забор. В медучреждении уточнили, что у пациента рваная рана кишечника. Подростка экстренно прооперировали, сейчас он находится в реанимации, состояние стабильно тяжелое.

Родственники рассказали, что юноша – старший из четырех детей в семье. Сейчас семья ждет помощи от московских специалистов, документы уже отправлены в один из федеральных медцентров.

Ранее в Приморье 45-летний мужчина упал на металлический стержень на дачном участке, получил тяжелую черепно-мозговую травму, но самостоятельно извлек его из головы и вернулся домой. Однако на следующий день у него появилась невыносимая боль, и он вызвал скорую помощь.

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